Ağrı gündem: Biçer Karaca: "Genel Başkanımızın Ziyareti Sonrasında Su Probleminin Çözümü İçin Ağrı Yüzüncü Yıl Mahallesinde Çalışmalar Başlatılmış"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Temmuz'daki Ağrı'da 20 yıldır sularının olmadığını söyleyen Yüzüncü Yıl Mahallesi'ne yaptığı ziyaretin ardından sorunun çözümü için çalışma başlatıldığını açıkladı. Karaca, "Yüzüncü Yıl Mahalle muhtarından edindiğimiz bilgiye göre genel başkanımızın ziyareti sonrasında küçük çaplı su probleminin çözümü için çalışmalar başlatılmış. Diğer iki mahallede hala herhangi bir çalışma başlatılmamış. Bizler bu sorunun takipçisi olmaya genel başkanımızın talimatıyla devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Ağrı İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Açıklamaya; CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Karaca; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Temmuz'da Ağrı'ya yaptığı ziyaret sırasında yurttaşların 20 yıldır sularının olmadığını söylediği Yüzüncü Yıl Mahallesi'ni ziyaret ettiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu burada, "Ben şimdi Sayın Vali ile konuşacağım, suyun neden kesildiğini soracağım ona, eğer, 'imkanımız yok biz buraya suyu getiremiyoruz' diyorlarsa, söz veriyorum, ben size, su neredeyse oradan buraya getiririm. Ama önce onlara söyleyeceğim ya suyu bağlarsınız, bağlamıyorsanız bize izin verin biz su getireceğiz, hiç endişe etmeyin" demişti.

Karaca, şunları söyledi:

"TEMİZ SUYA ERİŞİM BİR İNSAN HAKKIDIR"

"Bildiğiniz gibi 28 Temmuz günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'yı ziyaret etti. Öncelikle Ağrılı hemşerilerimizin genel başkanımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Genel başkanımız Ağrı'ya geldiğinde kendisine vatandaşlarımızın sorunları iletildi. Bu sorunlardan bir tanesi de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yüzüncü Yıl Mahallesi ve Aşağı Küpkıran Mahallelerindeki su sorunu. Hepimizin bildiği gibi temiz suya erişim bir insan hakkıdır. Yönetenler bu insan hakkının gereğini yurttaşlara yerine getirmekle mükelleftir.

"AĞRILI HEMŞERİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIĞIMIZI TEKRAR İFADE ETMEK İÇİN AĞRI'DAYIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu o gün Yüzüncü Yıl Mahallesi ziyaretinde suya erişim hakkı elinden alınan Ağrılı hemşerilerimize bir söz vermişti. 'Ya bu sorunu yöneticiler çözecek, eğer onlar çözmüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çözeceğiz. Bende bu su sorununun takipçisi olacağım' demişti. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben ve değerli Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere arkadaşımızı 28 Temmuz ziyareti sonrasında gelişmeleri takip etmek, su probleminin takipçisi olduğumuzu, temel insan hakkı olan temiz suya erişim hakkından mahrum bırakılan Ağrılı hemşerilerimizi yalnız bırakmadığımızı tekrar ifade etmek için bugün Ağrı'dayız.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ZİYARETİ SONRASINDA KÜÇÜK ÇAPLI SU PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞ"

Yüzüncü Yıl Mahalle muhtarından edindiğimiz bilgiye göre genel başkanımızın ziyareti sonrasında küçük çaplı su probleminin çözümü için çalışmalar başlatılmış. Diğer iki mahallede hala herhangi bir çalışma başlatılmamış. Bizler bu sorunun takipçisi olmaya genel başkanımızın talimatıyla devam edeceğiz. Yüzüncü Yıl Mahallesinde başlatılan küçük çaplı çalışmaların nihayete ve temiz suya erişim hakkı sağlanıncaya kadar gereğinin yerine getirilmesine, Mehmet Akif Ersoy ve Aşağı Küpkıran mahallelerimize de aynı ilginin ve su sorunu probleminin çözümü için gereğinin yapılmasının takipçisi olacağız. Eğer yapılmazsa genel başkanımızın sözü sözdür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözü olarak bu problemi biz çözeceğiz.

"İKTİDAR ÇÖZMEZSE BU SORUNU CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Temiz suya erişim hakkının bir insan hakkı olduğunu ve yöneticilerinden bulundukları makamlarda bu hakkı vatandaşlara teslim edilmesi için görev yapma, yerine getirme zorunluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz, Ağrılı hemşerilerim merak etmesin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip edecek, dile getirecek bizler söylemeye, dile getirmeye devam edeceğiz. İktidar çözmezse, iktidarın yerel yöneticileri, belediye başkanı çözmez, valilikte bu işin takipçisi olmaya devam etmezse bu sorunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çözeceğiz."