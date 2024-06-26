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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi Göreve Başladı

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Ahmet Çelebi, görevine başladı. Çelebi, Ağrı'da sporu yaygınlaştırmak ve başarılı sporcular yetiştirmek için çalışacaklarını belirtti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Ahmet Çelebi, görevine başladı.

Kurum çalışanlarıyla tanıştıktan sonra ilçe gençlik ve spor il müdürleriyle bir araya gelen Çelebi, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ahmet Çelebi, AA muhabirine, Ağrı'da sporu yaygınlaştırmak ve daha başarılı sporcular yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Kentin sporuna ve Ağrı halkına hizmet edecek olmanın mutluluğu ve onurunu yaşadığını dile getiren Çelebi, "Ağrı'da, bugüne kadar gençlik ve spor alanında önemli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Gençlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Ağrı sporunu geliştirmek, Ağrı gençliğine faydalı olmak ve Ağrı halkına hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Tek amacımız Ağrı' ya hizmet etmektir." diye konuştu.

Çelebi, 1976 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Çelebi, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu.

Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisansını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde tamamlayan Çelebi, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yaparken, 13 Haziran'da Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.

Çelebi, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA / Güncel

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