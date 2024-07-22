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Ağrı'dan Samsun'a misafirliğe gelen aile denizde boğulma tehlikesi geçirdi

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Ağrı'dan Samsun'a misafirliğe gelen Yasin Batır ve amcası Bülent Batır denizde boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti, babası Gökhan Batır ise tedavi altında.

AĞRI'dan Samsun'a misafirliğe gelip, girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Yasin Batır (17) ile amcası Bülent Batır (44) hastanede hayatını kaybetti, babası Gökhan Batır'ın (44) tedavisi sürüyor.

Olay, 20 Temmuz'da 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ağrı'dan misafirliğe gelen Yasin Batır, babası Gökhan Batır ve amcası Bülent Batır ile serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 kişinin denizde çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada olay yerine yakın olan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, Gökhan Batır'ı bilinci açık, Bülent ve Yasin Batır'ı bilinci kapalı şekilde kıyıya çıkardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'YASAK BÖLGEDE YÜZDÜLER' İDDİASI

Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yasin Batır ve amcası Bülent Batır, bu sabah hayatını kaybetti. Gökhan Batır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Diğer yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların, yasak bölgede yüzen Batır ailesini birçok kez uyardıkları öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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