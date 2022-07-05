Ağrı'dan 106 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 106 düzensiz göçmen, uçakla ülkeleri Afganistan'a yollandı.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 106 düzensiz göçmen, uçakla ülkeleri Afganistan'a yollandı.
Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.
Düzensiz göçmenlerden 106'sı, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Burada güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra salona alınan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçağa bindirildi.
Uçak, daha sonra Afganistan'a gitmek üzere havalandı.
Kentte, 2 günde yapılan 3 uçak seferiyle toplam 379 düzensiz göçmenin Afganistan'a dönüşü sağlandı.
AA / Abdullah Söylemez - Güncel