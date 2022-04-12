Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi

AĞRI (AA) - Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, ilkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda da hala buzla kaplı bulunuyor.

Mart ayında en düşük sıcaklığın sıfırın altında 21,5 derece ölçüldüğü kentteki bazı noktalarda halen kıştan kalma günler yaşanıyor.

Aralık ayının ortalarında buz tutmaya başlayan Yazıcı Barajı, martın ilk haftalarında kısmen çözülse de sonrasında etkili olan soğuklar nedeniyle yeniden dondu.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda da henüz çözülmeyen baraj, havadan görüntülendi.