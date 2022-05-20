Ağrı'daki menderesler bahar renklerine büründü - Haberler

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Ağrı'daki menderesler bahar renklerine büründü

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'daki menderesler bahar renklerine büründü

Ağrı'da kışın karla kaplı olan menderesler, ilkbaharın renklerine bürünerek ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Ağrı'da kışın karla kaplı olan menderesler, ilkbaharın renklerine bürünerek ayrı bir güzelliğe kavuştu.

İl merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyü yakınlarındaki vadinin içerisinde bulunan menderesler, eriyen kar sularının ardından canlanan doğayla baharın güzelliklerini yansıtıyor.

Yeşilin farklı tonları ve çiçeklerle güzel manzaralar oluşturan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, AA ekibince dronla görüntülendi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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