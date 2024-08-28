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Ağrı Dağı'ndaki yol yapım çalışmaları doğa sporlarının merkezi olacak

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IĞDIR İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, Ağrı Dağı'ndaki Korhan'dan Serdarbulak Yaylası'na uzanan yol yapım çalışmalarını inceleyerek, 'Bu yol aynı zamanda ilimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, doğa yürüyüşü, dağcılık, dağ bisikleti, kampçılık, yamaç paraşütü gibi birçok alanda doğa sporlarının merkezi haline gelebilecek bir bölgedir' dedi.

IĞDIR İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, Ağrı Dağı'ndaki Korhan'dan Serdarbulak Yaylası'na uzanan yol yapım çalışmalarını inceleyerek, "Bu yol aynı zamanda ilimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, doğa yürüyüşü, dağcılık, dağ bisikleti, kampçılık, yamaç paraşütü gibi birçok alanda doğa sporlarının merkezi haline gelebilecek bir bölgedir" dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır arasında bulunan, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı konumunda olan Ağrı Dağı'nda yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Fatih Kahraman ve yetkili personelle birlikte inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yüksel Kasım Çarman, Ağrı Dağı'nın Korhan'dan Serdarbulak Yaylası arasında yapılan turizm ve güvenlik yoluyla doğa sporlarının merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Çarman, finansmanı İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan, koordinesini Iğdır Valiliği'nin yaptığı proje kapsamında planlanan 83 kilometre yolun, 16,5 kilometresinin 2023 yılında tamamlandığını, 2024 yılında programa alınan 32,5 kilometrelik 2'nci etap yolun yapım çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Çarman, 3'üncü etap olarak planlanan 34 kilometrelik yolun etüt çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Iğdır Valisi Ercan Turan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında verdiği talimat doğrultusunda güvenlik konseptine uygun olarak sürdürüldüğünü kaydeden Çarman, "Bu yol aynı zamanda ilimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, doğa yürüyüşü, dağcılık, dağ bisikleti, kampçılık, yamaç paraşütü gibi birçok alanda doğa sporlarının merkezi haline gelebilecek bir bölgedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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