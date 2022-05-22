Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü - Haberler

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Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta karla kaplandı.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta karla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı bölgelerinde mayıs ayına rağmen zaman zaman yağan kar, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Yağan karla birlikte dağın zirvesi ile zirveye yakın bölgeler beyaza büründü.

Hardal tarlaları ve farklı renklerdeki çiçeklerin, beyaz örtüyle bütünleşmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı

AA / Bülent Mavzer - Güncel

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