Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü - Haberler

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta karla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı bölgelerinde mayıs ayına rağmen zaman zaman yağan kar, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Yağan karla birlikte dağın zirvesi ile zirveye yakın bölgeler beyaza büründü.

Hardal tarlaları ve farklı renklerdeki çiçeklerin, beyaz örtüyle bütünleşmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı