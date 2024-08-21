Ağrı Dağı'nın İhtişamı Göz Kamaştırıyor

Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor

AĞRI - " Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

Yaz ve kış hem yerli hem de yabancı dağcıların ilgi odağı olan Ağrı Dağı, yol boyunca sürücülere de manzarasıyla eşlik ediyor