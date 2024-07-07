Ağrı Dağı'ndaki Meteor Çukurları Dağcıların Yeni Rotası Oldu

Ağrı Dağı'nın 3 bin 500 rakımında bulunan meteor çukurları, dağcıların yeni rotası oldu.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yurt içi ve dışından yılın her dönemi dağcıları ağırlıyor.

Yaz tırmanışlarının başlamasıyla bölgede yoğunluk oluşturan dağcılar, gruplar halinde zirve yapıp etkinliklerini tamamlıyor.

Dağın kuzeyinde bulunan iki meteor çukuru da zirve tırmanışı için gelen dağcıların yeni rotası oldu.

Dağcılar, Korhan bölgesinde bulunan meteor çukurlarına ulaşmak için 8-9 saatlik tırmanış gerçekleştiriyor.

"Bilim adamlarının ve dağcıların görmek istediği bir yer"

Dağcılardan Ali Öztürk, AA muhabirine, Ağrı Dağı'ndaki doğal güzelliklerin doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Meteor çukuru oldukları bilinen bu çukurların araştırmacılar tarafından da ziyaret edildiğini belirten Öztürk, "2 bin 200 rakımlı Korhan Yaylası'ndan saat 5'te tırmanışa başladık, saat 14.00 gibi hedefimize ulaştık. Ağrı Dağı herkesin hayalindeki, tırmanmak istediği bir dağ. Bunun yanında keşfedilmeyi bekleyen yerleri de var. Bugün de dağın kuzey doğu yamacında bulunan ikiz meteor çukurlarına geldik. Burası da herkesin, bilim adamlarının ve dağcıların görmek istediği bir yer." dedi.

Doğa tutkunu Sunay Arslan da 8-9 saatlik bir tırmanış sonrası Ağrı Dağı'nın yamaçlarındaki ikiz meteor çukurlarına vardıklarını anlattı.

Keyifli bir tırmanış yaptıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Ağrı Dağı'nın 3 bin 500 rakımlı bu rotasından daha önce Küp Gölü'ne tırmanış yapmıştım, aynı rakım ve bölgede bu ikiz meteor çukurlarını da gördük. Bu rotayı çok sevdim, biz Iğdırlı dağcılar olarak her seferinde farklı rotaları keşfetmeye devam edeceğiz. Bütün doğaseverleri ve dağcıları buraya bekliyoruz."