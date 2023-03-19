Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı Dağı'nda kış uykusundan uyanan "çizgili kaplumbağalar" kameraya yansıdı

Güncel Haberler

Ağrı Dağı'nda kış uykusundan uyanan 'çizgili kaplumbağalar' kameraya yansıdı

Ağrı Dağı'ndaki sulak alanlarda, kış uykusundan uyanan çizgili kaplumbağalar kameraya yansıdı.

Ağrı Dağı'ndaki sulak alanlarda, kış uykusundan uyanan çizgili kaplumbağalar kameraya yansıdı.

Yurdun en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı, sürüngen, kemirgen, memeli ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla parkın Iğdır tarafında kalan Karasu sulak alanındaki kaplumbağalar da kış uykusundan uyandı.

Sulak alanın kıyılarına çıkarak ortama adapte olmaya çalışan Hazer Çizgili Kaplumbağaları, AA ekibince görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Dağı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title