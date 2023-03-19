Ağrı Dağı'nda kış uykusundan uyanan 'çizgili kaplumbağalar' kameraya yansıdı

Ağrı Dağı'ndaki sulak alanlarda, kış uykusundan uyanan çizgili kaplumbağalar kameraya yansıdı.

Yurdun en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı, sürüngen, kemirgen, memeli ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla parkın Iğdır tarafında kalan Karasu sulak alanındaki kaplumbağalar da kış uykusundan uyandı.

Sulak alanın kıyılarına çıkarak ortama adapte olmaya çalışan Hazer Çizgili Kaplumbağaları, AA ekibince görüntülendi.