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Ağrı Dağı'nda Kayak Keyfi

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Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, kayak tutkunları için bir cennet haline geldi. 3500 rakımda kayak yapan grup, zorlu hava şartlarına rağmen adrenalin dolu anlar yaşadı. Yerel rehber eşliğinde yapılan tırmanış ise doğayla iç içe bir yolculuk sundu.

Ağrı Dağı'nın 3 bin 500 rakamında kayak keyfi

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, bu kez kayak tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Kayak sever dağcıların da bulunduğu bir grup, 3500 rakımda kayak yaptıktan sonra zirve tırmanışına devam etti.

Yerel rehber Resul Civaş eşliğinde gerçekleşen tırmanış, sabahın erken saatlerinde başladı. Havanın zaman zaman bozmasına rağmen dağcılar, 3500 metrede kısa bir mola vererek kayak yapmanın keyfini yaşadı. Tipi ve fırtınaya rağmen karla kaplı yamaçlarda kaymaktan vazgeçmeyen grup, adrenalin dolu anlar yaşadıktan sonra zirveye doğru yürüyüşünü sürdürdü.

Yerel rehber Civaş, bu deneyimin hem sportif hem de doğayla iç içe bir yolculuk olduğunu belirterek, Ağrı Dağı'nın kış ve ilkbahar aylarında farklı aktiviteler için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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