Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın bir bölümü ile Iğdır'daki Zor ve Canderviş dağları kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın bir bölümü ile Iğdır'daki Zor ve Canderviş dağları kar yağışıyla beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden yağmur, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

5 bin 137 metreyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Iğdır'daki 3 bin metre üzeri rakıma sahip Zor ve Canderviş dağları da beyaza büründü.