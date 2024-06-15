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Ağrı Dağı'nda İranlı dağcının cesedine ulaşıldı

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Ağrı Dağı'nda kayıp kayalıklardan düşen İranlı dağcının cesedi bulundu. Kurtarma çalışmaları çığ ve kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle durduruldu.

Ağrı Dağı'nda dün kar nedeniyle kayıp kayalıklardan düşen İranlı dağcının cesedine ulaşıldı.

Dağa tırmanış yapan grup arasındaki İranlı 47 yaşındaki dağcının yaklaşık 4 bin rakımdaki karlı zeminden kayıp kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine dün helikopter desteğiyle başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

AFAD, UMKE, jandarma ve profesyonel dağcı ekiplerle yürütülen çalışmalarda, İranlı dağcının cansız bedeni bulundu.

Dağcının cesedi, bölgedeki çığ ve kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle alınamadı.

Kurtarma faaliyetine ara veren ekipler, çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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