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Ağrı Dağı'nda Dorukların Benekli Meleği Görüntülendi

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Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda, 'dorukların benekli meleği' olarak bilinen benekli kelebek türü, 4 bin 200 rakımda kaydedildi. Bu kayıt, Ağrı Dağı'nın yaban hayatı açısından önemini gösteriyor.

Ağrı Dağı'nda, "dorukların benekli meleği" olarak adlandırılan benekli kelebek türü görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, sürüngen ve kemirgenlerin yanı sıra kelebek türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, dağın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, AA muhabirine, bu kelebek türünün elde edilen görselleriyle Iğdır için ilk kayıt olarak envantere işlendiğini söyledi.

"Ağrı Dağı yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezi"

Kelebek türünün yüksek rakımlarda yaşamasından dolayı bu ismi aldığını dile getiren Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kelebek, ülkemizde 1500 ile 3 bin 500 rakımları arasında görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında görülmesi, Ağrı Dağı ve Iğdır için güzel bir envanter kaydı olmuştur. Bu da Ağrı Dağı'nın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunun açık bir kanıtıdır. Dağ, yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezidir."

Türkiye'de kelebekler üzerine çalışan birçok akademisyen ve gönüllünün bölgeye gelerek bu türleri araştırdığını anlatan Türkoğlu, "Dorukların benekli meleğinin Ağrı Dağı'nda yaşaması, dağın flora açısından zengin bitki örtüsüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Özellikle bunların habitatlarına baktığımızda taşlı ve açık arazide yaşadıklarını görüyoruz. Lahana, hardal gibi bitkilerle besleniyor. Bunların Ağrı Dağı'nda var olması, bu türün ve diğer hayvanların yaşamasına olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel

Ağrı Dağı Türkiye Güncel Yaşam Doğa

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