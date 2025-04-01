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Ağrı Dağı'nda Dağcılar Zirveye Tırmanırken Kayak Yaptı

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Ağrı Dağı'na tırmanış için gelen bir grup dağcı, zirveye tırmanırken dağın eteklerinde kayak yaparak yolculuklarına renk kattı. Dağ, yıl boyunca yerli ve yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor.

Ağrı Dağı'nda dağcılar zirveye tırmanırken kayak yaptı

AĞRI - Ağrı Dağı'na tırmanış için gelen bir grup dağcı, zirveye tırmanırken dağın eteklerinde kayak yaparak yolculuklarına renk kattı.

Birçok dinde kutsal sayılan ve terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan Ağrı Dağı, yıl boyunca yerli ve yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor. Bu kez zirveye tırmanmaya karar veren bir grup dağcı, havanın uygun olmasıyla birlikte dağın eteklerinde profesyonelce kayak yaptı. Tırmanış sırasında kayak yaparak keyifli anlar yaşayan dağcılar, bu eşsiz deneyimi kameralarla kaydetti. Ağrı Dağı, sunduğu doğal güzellikler ve macera dolu aktivitelerle dağcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Ağrı Dağı'nda Dağcılar Zirveye Tırmanırken Kayak Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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