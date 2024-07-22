Üye Girişi
Haberler

Ağrı Dağı'nda 2 Dağcı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan Erkan Akbalık, rahatsızlandığı için tırmanışı yarıda bıraktığını sosyal medya hesabından paylaştı. Kaybolan dağcılar için arama çalışmaları devam ediyor.

ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan ancak rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akbalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"7 güzel insan ile birlikte heyecanlı ve neşeli olarak başladığımız Ağrı Dağı tırmanışımız bir felaket ile sonuçlandı. 3200 metrede rahatsızlanmam sonucu aldığım karar ve arkadaşların telkini ile tırmanışa devam etmedim. 6 dostu 4300 metreye yolcu edip Doğubayazıt'a döndüm. 4200 metrede ara ara görüşmelerimiz devam etti. Zirve tırmanışı esnasında eşine ender rastlanan meteorolojik durum sonucu zirve bölgesinde yaşanan karmaşa sonucu Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak arkadaşlarımız kayboldu. Halim beni saat 11.39 da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Maalesef bugün rehber arkadaşlarımız cansız bedenlerine ulaştılar. Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevenlerine sabır diliyorum. Yine grubumuzdan Yusuf dostumuzun ayağı kırıldı ona da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Medya Ağrı Dağı Ona Doğa Kaza Yaşam Spor Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title