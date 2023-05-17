Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar eksi 35 derecede zirve yaptıAĞRI Mayıs ayında eksi 35 derecede Ağrı Dağı zirvesine çıktılar Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan biri grubu ağırladı.

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar eksi 35 derecede zirve yaptı

AĞRI Mayıs ayında eksi 35 derecede Ağrı Dağı zirvesine çıktılar

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan biri grubu ağırladı. Mayıs ayında İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4 bin 200'e çıkıp mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar 6 saatlik bir tırmanıştan sonra zirvede eksi 35 derece sıcaklıkla karşılaştı.