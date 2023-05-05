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Ağrı Dağı'na kar yağdı

Ağrı Dağı'na kar yağdı

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Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın bir bölümü kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın bir bölümü kar yağışıyla beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağmur, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın bir bölümü, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kıştan kalan karların büyük oranda eridiği dağın zirvesinden 3 bin metresine kadar olan bölümü yeniden karla kaplandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Ağrı Dağı Türkiye Güncel Haberler

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