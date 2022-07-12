Ağrı Dağı'na 'Ekolojik' rota açtılar

'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesine açılan 4'üncü rotaya 'ekolojik' adı verildi. Bu rotanın diğerlerine göre temiz olduğuna dikkati çeken Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin, "Dünyanın dört bir tarafından gelen dağcıların zirve yaptığı Ağrı Dağı maalesef koca bir çöplüğe döndü. 'Ekolojik' adını verdiğim bu rotada dağcılardan tek isteğimiz; sadece ayak izlerini bırakmaları. Profesyonel dağcı, çok iyi bir çevrecidir. Bu rotayı da profesyoneller kullandığı için tüm çöplerini yanlarında taşıyacaklardır" dedi.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesine 4'üncü rota da açıldı. Rakımı ile 'Türkiye'nin en yüksek dağı unvanına sahip' Ağrı'ya 170'inci kez zirve tırmanışı yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin'in keşfettiği 4'üncü rotanın ilk yolcuları ise 16 kişilik Belçikalı dağcılar oldu. Zirve tırmanışının ilk gününde 11 kilometre yol yürüyen dağcılar, 3 bin 200 metrede ana kamp yeri oluşturdu. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye düştüğü Ağrı Dağı'nda çadırlarda kalan dağcılar, günün ilk ışıkları ile beraber yeniden tırmanışa geçti.

Belçikalı tur lideri Sofiye Lenaerts ve Steven Maginelle çifti de keşfedilen 4'üncü rotadaki tırmanışın muhteşem olduğunu söyledi.