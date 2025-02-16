Ağrı Dağı Karla Kaplandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünüp muhteşem bir manzara sundu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.
Yılın her mevsimi dağcıların tırmanış yaptığı 5 bin 137 rakımla ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ve çevresindeki dağlar yağış nedeniyle yeniden karla kaplandı.
Zirvesinden eteklerine kadar kar örtüsü bulunan dağ, ayrı bir güzelliğe büründü.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel