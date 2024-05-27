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Ağrı Dağı Karla Kaplandı

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Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı, kar ile beyaza büründü. Bölgede etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın da bir bölümü karla kaplandı. Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerinde doğru yaklaşık 3 bin metrelik bölümü beyaza büründü.

Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Ağrı Dağı, kar ile beyaza büründü.

Bölgede etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın da bir bölümü karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerinde doğru yaklaşık 3 bin metrelik bölümü beyaza büründü.

Kaynak: AA / Güncel

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