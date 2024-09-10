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Ağrı Dağı Karla Beyaza Büründü

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü. Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı. Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

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