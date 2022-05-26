Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi - Haberler

Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da jandarma ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kara yollarındaki trafiği helikopterle denetledi.
Iğdır'da jandarma ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kara yollarındaki trafiği helikopterle denetledi.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim yaptı.
Helikopter destekli denetimlerde, kurallara uymadığı havadan tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel