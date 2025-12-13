Ağrı'da meslek eğitimiyle yükümlülere yeni bir yol açılıyor

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca "İnsana dokunuyor, insanı dokuyoruz" temasıyla başlatılan meslek eğitimiyle yükümlülere yeni bir yol açılıyor.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ın koordinesinde yükümlülerin hayata tutunmaları ve topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla etkinliklerin yanı sıra çeşitli mesleki eğitim çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcısı Çalış'ın girişimiyle yükümlüleri sivil hayata hazırlama ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde Valilik ve çeşitli kurumların desteğiyle kurs merkezi hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Feray Ögel, kuaför gibi tasarlanan odada verilen "Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri" kursuyla yükümlülere temel saç kesim teknikleri, saç şekillendirme, fön uygulaması, saç renklendirme, manikür ve pedikür eğitimi veriyor.

Doğrudan iş gücüne katılmaları amaçlanıyor

Mesleğin becerilerini öğrenen yükümlülerin, eğitim sonunda doğrudan iş gücüne katılması hedefleniyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AA muhabirine, Denetimli Serbestlik Kanunu'nun kendilerine tanımladığı yetki kapsamında yükümlülere yönelik faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Valiliğin her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Çalış, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetler kapsamında meslek kazandırma projesi olarak eski hükümlülerimizin halen yükümlü kavramıyla denetimli serbestlikleri devam ediyor. Onları sivil hayata hazırlama, bir iş sahibi yapma, denetim süreleri sonunda ücret kazandırıcı bir iş sahibi olarak ailelerinin ve kendilerinin hayat idamelerini sağlama noktasında açmış olduğumuz kurslar var. Sıfırdan bu mesleği öğrenerek süreleri sonunda inşallah biz yine İŞKUR üzerinden onlara iş yerleri açmak için gerekli girişimleri yaparak kendilerini meslek sahibi yapmayı düşünüyoruz."

"Meslek sahibi birer yükümlü olarak kendilerini kazanacağız"

Çalış, kursun 2 ay önce başladığını anlatarak, "Meslek sahibi birer yükümlü olarak kendilerini kazanacağız. Kendileri çok arzulu, istekli. Hocamıza da burada huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Aksatmadan her gün yaklaşık mesai saatinin tamamına yakın bu faaliyetlerini sürdürdüler." diye konuştu.

Çalış, yükümlülerin oldukça gayretli olduğunu, yürütülen bu faaliyetlerin önemli olduğunu ve toplumsal karşılığının daha da artması gerektiğini ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çalış, "Bunun duyurulması, tanınması, yükümlülerin burada sadece suçlu, mahkum kavramlarının ötesinde toplumda bir birey yaşantılarında bundan sonra hata yapmadan örnek bir vatandaş olarak hayatlarına devam edebileceği her anlamda faaliyeti kapsayan bir denetimli serbestlik programımız var. 'İnsana dokunuyor, insanı dokuyoruz' kavramından hareketle girişimlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.