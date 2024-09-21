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Ağrı'da Yüksek Rakımda Tarım Zorluğu: Çiftçiler Zamanla Yarışıyor

Ağrı'da Yüksek Rakımda Tarım Zorluğu: Çiftçiler Zamanla Yarışıyor
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde çiftçiler, yaz sezonunun kısa sürmesi nedeniyle hayvan yemlerini hazırlamak için mevsimle mücadele ediyor. Kışın geç gelmesi ve kar yağışının yaklaşmasıyla tarlalarındaki hasadı tamamlama yarışı hız kazandı.

ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yüksek rakımda bulunan köylerde tarım yapan çiftçiler, yaz sezonunun kısa sürmesi nedeniyle hayvan yemlerini hazırlamak için adeta mevsim koşullarıyla yarışıyor.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nün çevresindeki köylerde yaşayanlar, çetin kış koşulları nedeniyle kar yağışı başlamadan Iğdır'a gidiyor ve kışı burada geçiriyor.

İlkbaharda köylerine dönen vatandaşlar, yüksek rakımdaki bölgede karın erimesinin zaman alması nedeniyle tarlalarında ekim işlemlerine geç başlıyor.

Arazilerine ektikleri arpa ve buğdayları yeni hasat etmeye başlayan çiftçiler, havaların soğuduğu bugünlerde mahsullerinin tarlada kalmaması için uğraşıyor.

İşlerini bitirdikten sonra Iğdır'a göç edecekler

Kışın hayvanlarına yedirecekleri yemi hazırlamak için tarlada hummalı çalışma yürüten çiftçiler, işlerini bitirdikten sonra kar yağışı başlamadan Iğdır'a göç edecek.

Çiftçi Ahmet Artan, AA muhabirine, hem bölgenin yüksek rakımlı olması hem de yağışların fazla olması nedeniyle ürünlerin geç olgunlaştığını söyledi.

Yağmur ve kara yakalanmadan işlerini bitirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Artan, şöyle konuştu:

"Buralarda her sene ekinler geç biçiliyor. Haziranda da yerde kar oluyor. Kışı Doğubayazıt ve Iğdır'da geçiren vatandaşlar yazın buraya geç geliyor, ürünler geç yetişiyor. Bu sene yağmurlu geçti, bugünlerde de yağmur oluyor. 'Tarlalar iyice kurusun öyle biçelim.' dedik ama bir anda yağmur yağabiliyor biz de bir an önce işi bitirmek için çalışıyoruz. Tarlamızı biçtik, birkaç güne patoza vuracağız. Henüz tarlasını biçmeyenler de var. Biçip patoz için bekleyenler de var. Bu ayın sonuna doğru herkes Iğdır'a gidiyor."

"Burada tarlalar geç ekilip geç biçiliyor"

Yakup Birlik de bölgenin kentin en yüksek yerlerinden biri olduğunu, bu yüzden kışın geç gidip erken geldiğini anlattı.

Birlik, "Burada tarlalar geç ekilip geç biçiliyor. Bu yıl yağmurlardan da dolayı tarlaların biçimine geç başlandı. Tarım sezonu burada halen sürüyor ve tarlalarımızı biçmeye devam ediyoruz. Samanlar çuvallara dolduruluyor, otlar balyalanıyor. Bu sene verimli bir sezondu. Tarlaların durumu iyiydi. Geçen yıllarda bu dönemlerde işlerimizi bitmişti ama bu yıl devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım

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