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Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması Düzenlendi

Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması Düzenlendi
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Ağrı'da 'Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Aileler yöresel yemek hazırlayarak yarıştı. Bulut ailesi taş köfte ile birinci oldu. Vali Koç, etkinliğin kültürel önemi ve birlik sağlaması açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Ağrı'da "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" programında mutfağa giren aileler, en iyi yöresel yemeği yapmak için hünerlerini sergiledi.

Valilik koordinasyonunda Serhat Kalkınma Ajansı, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle bölgeye ait yemeklerin tanıtılması ve aileler arasında beraberlik ortamı sağlanması amacıyla "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde İbrahim Çeçen Vakfınca yaptırılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'na giren aileler, yöresel yemekler hazırladı.

Jüri üyelerinden en çok puanı alan, "taş köfte" yemeğiyle Taşlıçay ilçesinden Bulut ailesi oldu. "Eleşkirt mantısı" ile Tekin ailesi ikinciliği ve "halise" yemeğiyle Güntaş ailesi üçüncülüğü elde etti.

Etkinliğe katılan tüm ailelere katılım belgesi verip teşekkür eden Vali Mustafa Koç, birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin liralık hediye çeki verdi.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin çok köklü kadim bir kültürünün olduğunu ve mutfak kültürünün de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Ağrı'nın tescilli ve tescilsiz gün yüzüne çıkmamış güzel lezzetlerinin olduğunu belirten Koç, "Bizler de bunu ön plana çıkarabilmek, ilçelerimiz ve ailelerimiz arasında birlik, beraberlik, dayanışma ortamı yaratabilmek adına 'Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor' adı altında büyük emekler sonucu ortaya çıkmış tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan güzel yemeklerimizle ilgili etkinlik düzenledik. Bir yarışma formatında olsa da bu yarışmanın kaybedeni yok. Buraya katılan her bir ailemizin hepsi kazanmışlardır." dedi.

Koç, ilin güzelliklerini tanıtmak, birlik ve beraberlik ortamını daha çok pekiştirmek için bu tarz organizasyonları yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Programa, vali yardımcıları, Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Kapucu, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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