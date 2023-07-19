Ağrı'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ağrı'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ağrı - Erzurum Karayolu üzerinde bulunan otogar kavşağında bu gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Bekir B. İdaresindeki 41 AAJ 971 plakalı otomobil, kavşakta dönüş esnasında ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Bekir B. ile yanında yolcu pozisyonundaki bir kadın hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kısa süre kaza nedeni ile trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AĞRI