Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı hastaneye sevk edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

D.S. idaresindeki 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, olay yerindeki incelemelerinin ardından, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Otobüs, vinç ve iş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alandan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
