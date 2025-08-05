Ağrı'da Yol Kontrolünde 786 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Yol Kontrolünde 786 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ağrı Doğubayazıt'ta yol kontrol uygulaması sırasında yapılan aramada 2 şüpheli üzerinde toplam 786 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Ağrı'da yol kontrol uygulamasında üzerlerinde ve eşyalarında 786 gram uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan 2 şüphelinin üstünde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada 786 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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