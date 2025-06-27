Ağrı'da Yol Kontrolünde 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Yol Kontrolünde 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir motosikletten 1 kilo 74 gram esrar ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da yol kontrolünde 1 kilo 74 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takipli narkotik faaliyetleri kapsamında düzenlenen yol kontrolünde şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu.

Motosiklet sürücüsünün üst aramasında 1 kilo 74 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü ve 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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