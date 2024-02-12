Ağrı'da yoğun sis ve don meydana geldi

AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

Kış mevsimin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, bu yıl kar yağışının az olmasına rağmen kentte don yaşanıyor. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.