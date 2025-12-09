Ağrı'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

AĞRI'da yoğun sis, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metrenin altına kadar düştü.

Soğuk havanın devam ettiği Ağrı'da, sabaha doğru sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte, Ağrı'yı çevre illere bağlayan ana yollarda ve şehir merkezinde araçları ile ilerleyen sürücüler, hız düşürüp, dörtlü ikaz lambalarını yaktı.

Haber-Kamera: Ümit OKTAN / AĞRI,