Ağrı'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki köyler ve taşımalı eğitim için bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, köy okullarındaki öğrenciler ve öğretmenler için bu karar alındığı belirtildi.
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel