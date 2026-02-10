Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi
Ağrı ilindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle ara verileceği açıklandı. Valilikten yapılan duyuruda, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski göz önüne alındı.
Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel