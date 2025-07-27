Ağrı'da Yaya Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı
Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İbrahim B. idaresindeki 20 DP 504 plakalı otomobil, il merkezindeki Küpkıran Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim S'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İbrahim S, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel