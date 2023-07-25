Ağrı'da yapılan aramada 143 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 143 bin 100 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 143 bin 100 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ilçedeki bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, 143 bin 100 uyuşturucu içerikli hap ele geçiren ekipler, 2 kişi hakkında adli işlem yaptı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel