Ağrı'da yapılan aramada 143 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 143 bin 100 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.