Ağrı'da Yamaç Paraşütü Pilotluğu Eğitimi Tamamlandı

Ağrı'da yaklaşık 1 ay süren eğitimlerini tamamlayarak yamaç paraşütü pilotu olan 50 genç, yaşadıkları şehrin güzelliklerini gökyüzünden keşfedecek.

Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) sunulan "Yamaç Paraşütü ile Ağrı'yı Keşfet Projesi" ilk mezunlarını verdi.

Deneyimli pilotlar eşliğinde yaklaşık bir ay süren program kapsamında ilk olarak teorik eğitim alan 50 genç, daha sonra arazide uygulamalı eğitime başladı.

Gruplar halinde Yukarı Ağadeve köyündeki tepelik alana gelen gençler, burada pilotların gözetiminde tek başına atlayış gerçekleştirdi.

Şehre yeni soluk getirecekler

Paraşütleriyle gökyüzüne renk katan ve doğal güzellikleri farklı bakış açısıyla izleyen gençler, hava sporları açısından potansiyeli yüksek olan kente yeni soluk getirecek. Eğitimlerini tamamlayıp yamaç paraşütü pilotu olan 50 genç, Ağrı'nın güzelliklerini havadan keşfedecek.

Köydeki ilkokul öğrencileri de yamaç paraşütü eğitimlerini ilgiyle takip edip pilotlara alkışlarla destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gençlik lideri olan ve pilotluk eğitimi alan Cihangir Aslan, AA muhabirine, 50 kişinin yamaç paraşütü eğitimlerine katıldığını söyledi.

Başlangıç olarak P1-P2 eğitimlerini aldıklarını ve kendilerini geliştireceklerini belirten Aslan, "Projenin amacı, Ağrı'nın doğal güzelliklerini yamaç paraşütüyle keşfetmek. Ağrı Dağı başta olmak üzere keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda dağımız var. Bu eğitimin sonunda dağlarımızda güzel uçuşlar yapacağız. Turizm alanlarımızı daha çok tanıtmak ve bu sporu bölgede tanıtmak istiyoruz. Ağrı'da ilk defa böyle bir eğitim düzenleniyor." diye konuştu.

"Coğrafi açıdan mükemmel bir yer"

Türk Hava Kurumu'nda (THK) yamaç paraşütü eğitmen pilotu olan Hasan Tur da kentte yaklaşık 1 aydır yamaç paraşütü eğitimleri verdiklerini anlattı.

Gençleri gökyüzüyle buluşturmaya geldiklerini ifade eden Tur, şunları kaydetti:

"Coğrafi açıdan mükemmel bir yer. 50'ye yakın gencimize yamaç paraşütü eğitimi veriyoruz. Program yaklaşık 3 gün süren teorik eğitimle başlıyor. 2 ayrı sınav yaptırıyoruz ve başarılı olanları uygulamalı yer çalışma sahasına alıyoruz. Burada da gerekli gelişmeyi yapıp kanadı baş üstünde tutmayı öğrendikten sonra uçuş alanına çıkıyoruz. Tek başlarına uçuş yapabilecek düzeye getiriyoruz. Yaklaşık 20 gündür buradayız ve 600'e yakın uçuş gerçekleştirdik. Katılımcılara 10 uçuş yapmamız gerekirken gelişimlerine katkı sunmak için daha fazla uçuş yaptırdık."

Eğitime katılan Gülsüm Sevin ise ilk defa paraşütle uçtuğunu, gökyüzünden doğayı izlemenin keyifli olduğunu, kendisini daha çok geliştireceğini dile getirdi.