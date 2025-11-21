Ağrı'da Yabancı Plakalı Otomobilde Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'da yabancı plakalı otomobilin yakıt deposunda 15 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 16 pet şişe içinde 15 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yabancı uyruklu A.A. ve S.D. gözaltına alındı, otomobile el konuldu.