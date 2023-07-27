Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 908 gram metamfetamin ile bir tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 908 gram metamfetamin ile bir tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen bir iş yeri ile evde arama yapıldı. Aramada, 2 kilo 908 gram metamfetamin, bir tabanca, bir şarjör ve 12 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - AĞRI