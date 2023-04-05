Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin adreslerine 257 personelden oluşan 70 ekip ve 2 dron ile hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 zanlıyı gözaltına alan ekipler, 3 kişinin yakalanması için çalışmasına devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sorgusu devam ediyor.

Zanlıların adreslerinde, uyuşturucu maddeleri, tabanca, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Dosya kapsamında ara yakalamalarda 3 zanlının soruşturma aşamasında tutuklandığı belirtildi.