Üye Girişi
Haberler
Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü

 Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz
Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Zanlı Tutuklandı

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Ağrı'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda il genelinde 16 şüphelinin yakalanması için 162 personel, 6 özel harekat ekibi ve 2 narkotik köpeğiyle 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

O sözler Cübbeli'ye mi?
img

"Evli adam peşimi bırakmıyor" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
img

Müthiş geri dönüşün önüne geçen an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var? TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma okullar tatil mi? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 28-29 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 28-29 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bergen'in mezarı neden kafeste, kilitli? Bergen'in mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Bergen öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.