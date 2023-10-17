Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Ağrı'da polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 cam aparat, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 380 Türk lirası ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.