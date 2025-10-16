Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

AĞRI'da bir araçta yapılan aramada 51 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında SUV tipi bir araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada polis ekipleri, 51 kilogram 700 gram metamfetamin buldu.

Ekipler, araçtaki 2 şüphelinin yanı sıra organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de Van'da yakalayıp gözaltına aldı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makam tarafından tutuklandı.