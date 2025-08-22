Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
Ağrı'da, üzerlerinde 2 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu bulanan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Ağrı'da üzerlerinde 2 kilo 76 gram uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 4 şüphelinin üst aramasında 2 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
