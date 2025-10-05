Haberler

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, İran'dan uyuşturucu getireceği değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirildi ve 2 kilo 402 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İran'dan ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, N.K, S.A, M.A, K.K. ile H.M.G. gözaltına alınırken, üst aramalarında ve ayakkabılarına gizlenmiş 2 kilo 402 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, S.A, M.A. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, H.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
