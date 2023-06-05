Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3'ü İranlı 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3'ü İranlı 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı 3 kişinin Ağrı'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı'na giriş yapan P.A, A.M ve R.M'yi, uyuşturucuyu teslim edecekleri kişilerle beraber yakalamak amacıyla takibe aldı.

Uyuşturucu maddenin teslim edileceği sırada operasyon düzenleyen polis, F.Y ve A.E ile İranlı P.A, A.M ve R.M'yi yakaladı.

İranlı zanlıların ayakkabılarında yapılan aramada, 6 paket halinde 688 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.