Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Doğubayazıt'ta durdurulan otomobilde yapılan aramada kaputun altında 3 kilo 154 gram skunk bulundu. İki kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde polis ekiplerinin yaptığı aramada kaputun altına gizlenmiş 3 kilo 154 gram skunk ele geçirildi.
Doğubayazıt ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilin kaputunun altına gizlenmiş 3 kilo 154 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel