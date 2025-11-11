Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Skunk Ele Geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde polis ekiplerinin yaptığı aramada kaputun altına gizlenmiş 3 kilo 154 gram skunk ele geçirildi.

Doğubayazıt ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilin kaputunun altına gizlenmiş 3 kilo 154 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.