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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 28 zanlı tutuklandı

7 Aralık 2023 20:54 Son Güncelleme: 20:56 Abone Ol

Ağrı ve Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen operasyonda 28 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.