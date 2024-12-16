Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kilo Esrar ve 990 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 28 kilo 706 gram esrar ve 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 28 kilo 706 gram esrar ve 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde 2 araçta yapılan aramada, 28 kilo 706 gram esrar ve 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.